- Vicepresedintele Novatek, Serghei Protosenya, sotia si fiica sa au fost gasiti morti in Spania la doar o zi dupa ce cadavrele vicepresedintelui Gazprombank, Vladislav Avayev, si ale familiei sale au fost gasite in circumstante similare la Moscova Anchetatorii incearca sa descopere daca moartea vicepresedintelui…

- Fostul vicepreședinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, in varsta de 51 de ani, soția sa, Elena, in varsta de 47 de ani, și fiica Maria, in varsta de 13 ani, au fost gasiți decedați intr-un apartament din Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…