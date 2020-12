Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost vaccinat vineri impotriva COVID-19, in fata camerelor de filmare ale televiziunilor, intr-un eveniment menit sa-i asigure pe americani ca vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech este sigur, relateaza The Associated Press.

- Donald Trump a afirmat duminica seara ca nu este programat sa fie vaccinat anti-COVID-19, dupa ce agentia Bloomberg relatase in cursul zilei ca presedintele in exercitiu ar putea primi o doza 'chiar luni', iar alti oficiali de la Casa Alba au de asemenea optiunea de a fi imunizati in zilele urmatoare,…

- Mai multe televiziuni americane au decis joi seara sa intrerupa difuzarea in direct a declaratiilor presedintelui Donald Trump, considerand ca acesta dezinformeaza populatia, relateaza AFP. In timp ce numararea voturilor continua, Donald Trump tocmai a spus de la Casa Alba ca…