- Romania va beneficia de expertiza Bancii Mondiale pentru reforma pensiilor, a venitului minim de incluziune, reforma administratiei si a functiei publice, informeaza, marti, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit unui comunicat, ministrul de resort, Cristian…

- Banca Mondiala si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene au semnat un Memorandum de Intelegere valabil pana in 2029, prin care Banca Mondiala acorda asistenta tehnica pentru a sprijini Guvernul Romaniei in eforturile sale de a moderniza administratia publica, arata News.ro. Marti…

- Potrivit unui comunicat al Bancii Mondiale, acest proiect, implementat de Ministerul Educatiei, isi propune sa abordeze provocarile legate de infrastructura scolara, sa evidentieze procesul si impactul investitiilor in scoli mai sigure si moderne si sa stabileasca bazele institutionale pentru investitii…

