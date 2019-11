Vicepreşedintele ANRE avertizează: Planeta noastră este pe moarte. Ce trebuie să facă fiecare utilizator casnic "Cel mai important lucru in contextul eficientei energetice, mai ales la consumatorii casnici, e schimbarea mentalitatii si schimbarea perceptiei privind eficienta energetica, schimbarea unor obiceiuri pe care consumatorii casnici le au. (...) Va intreb: cati de aici din sala stingeti de fiecare data un bec cand iesiti din camera? Cati dintre dumneavoastra opriti apa cand va spalati pe dinti? Cati dintre dumneavoastra inchideti geamul in momentul cand e foarte cald afara? Cati dintre dumneavoastra explicati copilului cum sa se comporte si cum sa aiba grija de planeta asta a noastra care e pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Atingerea unei eficiente energetice nu necesita investitii grandioase in industrie sau in locuintele oamenilor, ci se poate obtine prin schimbarea de catre consumatorii casnici a obiceiurilor si comportamentelor de consum energetic, in contextul in care planeta este pe moarte, a declarat joi vicepresedintele…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in…

- ”Vom promova o politica energetica orientata catre eficienta energetica si protectia consumatorului vulnerabil. In prezent, Romania risipeste foarte multe resurse, dar nu eficient. Consumatorii vulnerabili este nevoie sa fie identificati si protejati mai mult decat acum. Modul in care toti consumatorii…

- Intentia firmei CEZ de a vinde parcul eolian din Dobrogea si celelalte active din Romania se inscrie in noua directie de dezvoltare internationala a companiei, care, in afara de dezvoltarea din Republica Ceha, se va concentra pe proiecte de eficienta energetica, astfel ca toate activitatile care nu…

