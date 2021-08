Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul vine in contextul in care presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul.Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane, in caz de absenta,…

- Militantii islamisti vor incerca sa beneficieze de pe urma turbulentelor din Afganistan, a avertizat luni presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Franta va face tot posibilul pentru a asigura ca Rusia, Statele Unite si Europa vor raspunde avand un scop comun, relateaza Reuters. Orasele…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si considerata terorista de Israel si alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victorie”, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP, potrivit Agerpres . Gruparea islamista „felicita…

- Ambasada Rusiei la Kabul a afirmat luni ca presedintele afgan Ashraf Ghani a fugit din tara cu patru masini si un elicopter pline cu bani, relateaza Reuters, citand agentia rusa RIA. In urma cu 74 de ani, comuniștii ruși afirmau dupa abdicarea regelui Mihai I ca acesta ar fi fugit din țara cu un…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a parasit Afganistanul, unde talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, plecand spre Tadjikistan, a anuntat duminica un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters. Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…