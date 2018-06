Vicepreședinte PSD: “Liviu Dragnea trebuie să PLECE!” “Prefer sa deranjez cu adevarul decat sa fac pe plac cu lingușiri!” (Seneca). Sunt membru al Partidului Social-Democrat de 20 de ani, cred in valorile stangii, dar nu ma alatur grupului de sinucigași politici și dezavuez deciziile CExN! Traiesc cu speranța ca sunt mulți colegi ce gandesc la fel ca mine și ca PSD va realiza ca Liviu Dragnea trebuie sa plece de la conducerea partidului și a țarii, iar PSD, in plenitudinea sa, sa se apropie din nou de idealurile romanilor.” - a scris pe rețeaua de socializare Sabin Bociu. mai multe, pe PRO TV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un primar PSD din Timiș a postat, in aceasta dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care ii solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partiului dupa ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare. Este vorba de Sabin Bociu, primarul orașului Jebel și vicepreședinte…

- Sabin Bociu, primarul orasului Jebel si vicepresedinte al PSD Timis, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece de la conducerea partidului si “a tarii”, dupa ce a fost condamnat, si ca nu se alatura “grupului de sinucigasi politici”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sabin Bociu, vicepresedinte al PSD Timis si primar al orasului Jebel din acelasi judet, considera ca liderul partidului din care face parte ar trebui sa plece de la conducerea formatiunii. “Sunt membru al Partidului Social-Democrat de 20 de ani, cred in valorile stangii, dar nu ma alatur grupului de…

- Primar PSD de Timiș, mesaj catre Dragnea: ”Nu ma alatur grupului de sinucigași politici; Sa plece de la conducerea partidului și a țarii”, a transmis Sabin Bociu, primarul comunei Jebel, care spune ca alți lideri ”adevarați” ai PSD, Victor Ponta și Adrian Nastase, au apelat la ”demisia de onoare”, in…

- „ «Prefer sa deranjez cu adevarul, decat sa fac pe plac cu lingușiri» (Seneca) Sunt membru al Partidului Social-Democrat de 20 de ani, cred in valorile stangii, dar nu ma alatur grupului de sinucigași politici și dezavuez deciziile CExN! Traiesc cu speranța ca sunt mulți colegi ce gandesc la fel…

- Liderii PSD de la centru s-au strans arici in jurul lui Liviu Dragnea și nu ii cer demisia acestuia, chiar daca are doua condamnari la activ. Sabin Bociu, vicepreședinte PSD Timiș, se disociaza de conducerea PSD și cere demisia de urgența a lui Liviu Dragnea. EXCLUSIV Suspendarea președintelui…

- Sute de persoane, care au venit sa participe la protestul fata de abuzurile din justitie orgnaizat de PSD, au plecat din Piata Victoriei chiar in timp ce liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, sustinea discursul pe scena din fata guvernului.

- ​Romania se afla in fața unei provocari fara precedent, agenda Guvernului Dancila, condus in fapt de Liviu Dragnea, fiind aceea a unui ”grup infracțional” al carui scop este subordonarea justiției și amputarea atribuțiilor președintelui, se arata in draftul moțiunii de cenzura ”Opriți guvernul marioneta”…