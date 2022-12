Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate oficial si incarcerate duminica, 11 noiembrie, in Belgia, in cadrul anchetei de corupție ce vizeaza aceasta instituție a Uniunii Europene, asupra careia Qatarul ar fi incercat sa-si exercite influenta,…

