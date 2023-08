Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din Statele Unite, Romania, Ucraina si Moldova s au intalnit, vineri, la Galati, pentru a discuta la efectele retragerii Rusiei din adordul privind coridoarele pentru cereale. La intalnire au participat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, Jim Orsquo;Brien, coordonatorul pentru sanctiuni…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Intalnire la nivel inalt, astazi, la Galați! Reprezentanti ai mai multor state si ai Comisiei Europene au discutat cu privire la culoarele de solidaritate pentru transportul cerealelor din Ucraina. La convorbiri au participat, printre alții, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, coordonatorul…

- „In fata adversitatii, unitatea primeaza”, transmite Ambasada SUA intr-un comunicat in care califica reuniunea de la Galati drept o „intalnire cruciala”, la care Romania, Ucraina, Republica Moldova, Comisia Europeana si Statele Unite „isi vor uni fortele”, in urma iesirii „dure” a Rusiei din acordul…

- Reprezentanti din Romania, Ucraina, Republica Moldova, alaturi de cei ai Comisiei Europene si ai Statelor Unite se reunesc vineri la Galati pentru a discuta despre solutii pentru exporturile ucrainene de cereale, ca urmare a iesirii Rusiei din Initiativa pentru cereale la Marea Neagra, informeaza News.ro.„In…

- Statele Unite si aliatii sai occidentali se uita spre China pentru a ajuta la rezolvarea efectului catastrofal al iesirii Rusiei dintr-un acord agricol crucial sustinut de ONU, referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite CNBC, relateaza News.ro.China, unul dintre cei mai strategici…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE aflate in vecinatatea Ucrainei, informeaza Agerpres preluand Reuters."Pozitia noastra este…

- Portul romanesc Constanța, care este principala ruta alternativa pentru produsele agricole ucrainene, are posibilitatea de a primi incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, dupa ce Rusia se va retrage din Inițiativa privind cerealele din Marea Neagra. Acest comunicat a fost raportat de…