Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus, marți, intr-o conferința de presa, ca, la Helsinki, a vrut sa spuna ca nu a vazut niciun motiv pentru care nu ar fi fost Rusia cea care s-a amestecat in alegerile din SUA, dar ca acțiunile Rusiei nu au avut impact asupra rezultatelor alegerilor din 2015. De asemenea,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dezmintit joi declaratia presedintelui Donald Trump potrivit careia statele membre NATO au convenit sa-si creasca nivelul cheltuielilor militare peste 2% din PIB, relateaza The Associated Press. ”Exista un comunicat publicat ieri (miercuri). Este foarte detaliat”,…

- ”Germania este prizoniera Rusiei, pentru ca ea isi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Ei platesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie sa-i apararm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”,…

- Relatiile comerciale cu Iranul nu vor depinde de "capriciile" Statelor Unite, a afirmat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Interfax, informeaza Mediafax.Serghei Lavrov a declarat ca statele semnatare ale Acordului cu Iranul au stabilit modalitati pentru cooperarea…

- „Nu cred ca trece o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele teritoriale ale Romaniei, a declarat Fifor, adaugand ca guvernul lucreaza „pentru a descuraja astfel de actiuni pe cat posibil si cat de eficient poate”. Totusi, Fifor a declarat ca Romania doreste sa fie principalul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat intr-un interviu pentru The Associated Press ca Romania se confrunta zilnic cu agresiuni din partea Rusiei si este nevoita sa se apere de un val de atacuri cibernetice. „Nu cred ca trece o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spatiul aerian sau in apele…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a declarat luni ca Italia nu va aproba documentul 'privind imigratia' ce va fi prezentat marti la reuniunea de la Luxemburg a omologilor sai din Uniunea Europeana, pentru ca prevederile acestuia 'vor penaliza' din nou…

- Un articol publicat la sfarsitul lunii ianuarie, anul acesta, readuce in discutie binecunoscuta decizie comuna a Uniunii Europene, SUA si a institutiilor internationale de a sanctiona Rusia in urma implicarii in conflictul denumit generic criza din Crimeea.