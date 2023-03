Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei de lucru in Regatul Țarilor de Jos, ministrul afacerilor interne, Ana Revenco a avut o intrevedere oficiala cu noul Director executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta (Frontex), Comandant al Poliției Militare Regale, Hans Leijtens. Oficialii au abordat…

- Circulatia camioanelor prin punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din orasul Isaccea, județul Tulcea, este restrictionata pentru 24 de ore, din cauza condițiilor meteo, a anuntat, sambata seara, Garda de Coasta, citata de Agerpres. Masura vine dupa ce autoritatile ucrainene au anunțat ca…

- Mina de razboi care a cazul la Sfantu Gheorghe e din Ucraina. Este informația de ultima ora care vine de la Poliția de Frontiera, conform Romania TV. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in timpul unei misiuni, au descoperit pe plaja din zona localitații Sfantul Gheorghe, o mina marina.…

- Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a poliției de frontiera a Republicii Moldova a descoperit sambata dupa amiaza, in zona sectorului de frontiera Larga (raionul Briceni), resturile unei rachete Racheta provine din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei, anunța…

- Human Rights Watch (HRW) a afirmat luni ca Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex) faciliteaza returnarea fortata a migrantilor pe mare catre Libia mai degraba decat salvarea lor de catre ONG-uri sau alte nave care i-ar duce in Europa, relateaza luni agenția germana…

- Tarașenia numita „Austro-Schengen” a repus pe tapet chestiunea imigrației in Uniunea Europeana. Pe langa observația ca omul, ca specie, alterneaza mobilitatea spațiala și simțul teritorial, se cuvine sa ne amintim ca Lumea Noua a fost colonizata de europeni tocmai prin masive valuri succesive de emigrație.Cuvantul-cheie…

- In jur de 75 de mii de „imigranți ilegali” ar fi ajuns in Austria neinregistrați, mare parte din ei prin Romania, a susținut Viena ca argument pentru votul ca Romania sa nu intre in Schengen. Aflați in Polonia, reporterii publicației Pressone au vorbit cu reprezentanții Frontex despre granițele UE și…

- Președinta a.i. a Senatului efectueaza, in perioada 4-6 decembrie a.c., o vizita de lucru in Republica Austria. In cadrul vizitei, Alina-Ștefania Gorghiu a avut o intrevedere cu președintele Consiliului Federal al Republicii Austria, Korinna Schumann. In cadrul convorbirilor, cei doi inalți oficiali…