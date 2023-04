Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Raab a demisionat din funcția de viceprim-ministru și secretar al Justiției al Marii Britanii in urma unui raport privind acuzațiile de agresiune facute impotriva sa, scrie The Telegraph . Raab a afirmat ca se simte „obligat” sa accepte rezultatul anchetei lui Adam Tolley KC, dar a susținut…

- Vicepremierul britanic Dominic Raab, care ocupa și funcția de ministru al justiției, a demisionat, vineri, ca urmare a unei investigații care a concluzionat ca acesta se face vinovat de harțuirea subalternilor sai, scriu BBC și The Guardian. Este vorba de un nou scandal care zguduire guvernul britanic,…

- Intr-o scrisoare trimisa catre prim-ministrul Rishi Sunak, publicata pe Twitter, Raab a spus ca ancheta impotriva sa a creat un precedent periculos, dar iși va pastra cuvantul dat și prin urmare demisioneaza, relateaza Reuters.„Am cerut ancheta și m-am angajat sa demisionez, daca se constata vreo agresiune.…

- Vicepremierul britanic Dominic Raab a demisionat, in urma anchetei in care este acuzat de intimidare a funcționarilor publici.El i-a trimis demisia premierului britanic, dar intr-o scrisoare publcia a negat acuzațiile de harțuire și a declarat ca se simte "dator" sa accepte rezultatul anchetei, informeaza…

- In scrisoarea demisiei postate pe Twitter, Dominic Raab ataca concluziile anchete, precizand ca, ”prin stabilirea pragului intimidarii atat de jos, aceasta ancheta a deschs un precedent periculos”.”Acest lucru va incuraja plangeri false impotriva ministrilor si va avea un efect descurajator asupra…

- Premierul britanic Rishi Sunak a primit joi raportul potential devastator cu privire la acuzatiile de hartuire morala contra ministrului justitiei si vicepremierului Dominic Raab, dar a aratat ca are ''incredere deplina'' in acesta, transmite France Presse.

- „Mi-am depus astazi demisia din functia de presedinte al organizatiei PNL Bucuresti. Unicul motiv pentru care am luat aceasta decizie este timpul. In acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a ma ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am inceput. Unele…

- Directorul suspendat al Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP), Natalia Catanoi, și-a depus cererea de demisie acum șapte zile. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Ala Nemerenco.