Vicecampioni la fotbal… campioni la distracţie Arbitrii prahoveni au respectat ”tradiția” petrecerilor de final de an, sarbatoarea aferenta anului 2022 avand dubla semnificație – pe de o parte bucuria obținerii unei performanțe fotbalistice – titlul de vice-campioana naționala in turneul de fotbal rezervat arbitrilor, saptamana trecuta, la Cheile Gradiștei, pe de alta parte bucuria unei promovari – cea a asistentului Bogdan Mociornița in lotul arbitrilor de eșalon secund. CJA Prahova, sub comanda lui Marian Deaconu, și-a premiat cei mai buni arbitri, lotul județean avand drept ”lideri” pe Alina Nastase și Diana Florea, la fete, respectiv asistentul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

