Vicecampion mondial la karting, admis cu 10 la facultate

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara, dr. Cristian Oancea, a declarat, miercuri, ca a solicitat ISU Timis si Prefecturii o autospeciala cu prezenta permanenta in curtea unitatii sanitare, pentru a evita producerea unui eventual incendiu cu urmari…

- Performanța remarcabila pentru micuții luptatori legitimați la CSC Ghiroda și CSC Moșnița Noua. Sportivii de langa Timișoara s-au intors de la UFT Junior Internațional Tournament cu 8 locuri I și o clasare pe poziția a doua. Evenimentul s-a desfașurat in weekend la Cluj și a adunat luptatori de la 33…

- Vicecampionul mondial (B) la padel Dante Luchetti, multiplu campion internațional susține la Timișoara, timp de trei zile de antrenamente, pentru cei dornici sa cunoasca, sa invețe sau sa se perfecționeze in padel. Relativ nou la nivel mondial, derivat din tenis, padelul este un sport de socializare…

- La doua zile dupa ce s-a casatorit cu omul de afaceri Toni Iuruc, Simona Halep a declarat ca vrea sa mai joace tenis de performanța inca 2-3 ani și ca si-ar dori sa ajunga din nou in top 10 WTA, dar ca „nu stiu daca se va mai intampla”. Simona Halep, 29 de ani, s-a casatorit miercuri, 15 septembrie,…

- Tinerele jucatoare fac legea la ediția in acest an la US Open. In semifinale au ajuns britanica Emma Raducanu, in varsta de 18 ani, și Leylah Fernandez, din Canada, care a implinit 19 ani acum cateva zile. Performanța celor doua este cu atat mai mare cu cat ele au trecut de nume importante ale tenisului…

- Tanarul jucator de rugby sucevean Alin Conache a facut pasul catre marea performanța transferandu-se, la numai 19 ani, la una dintre cele mai bune echipe din Romania, SCM Timișoara. Mezinul ”clanului” Conache, este fiul fostului jucator al CSM Suceava, actualmente antrenor in cadrul clubului, Vasile…

- FOTO| As in tenis. Albaiulianul David Manu, vicecampion la dublu al turneului ITF de la Limassol Albaiulianul David Manu (TC Sun Alba Iulia) a cucerit titlul de vicecampion la dublu al turneului de tenis de camp de la Limassol, competiție din circuitul ITF World Tennis Tour Juniors. David Manu a facut…

- Performanța lui David Popovici, din finala de la 200m liber, pe care a terminat-o pe locul 4, i-au adus acestuia laude din partea lui Robert Glința, finalist și el la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice. ...