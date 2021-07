Vica Blochina, în doliu. Un membru de-al familiei sale s-a stins din viață Vica Blochina (45 de ani) a dezvaluit in mediul online ca un membru din familia ei s-a stins recent din viața. Pe Instagram, vedeta a publicat intai o fotografie cu o lumanare pe un fundal negru, iar apoi o imagine in care apare alaturi de bunica ei. Vica Blochina, in doliu. Un membru de-al familiei sale s-a stins din viața Pe a doua fotografie, Vica a scris doar: „Mulțumesc!”. In trecut, despre bunica ei, vedeta marturisea: „Anul acesta, bunica mea a implinit 90 de ani. Nu poarta ochelari, adica baga ața in ac, merge bine, urca scarile și este super coerenta. Mai bea și un șpriț, deci gena buna”.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

