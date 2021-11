Stiri pe aceeasi tema

- 25 octombrie 1921, atunci, in urma cu un veac, se naștea ultimul rege al romanilor, Mihai I, personalitate a istoriei planetare, singura personalitate din țara noastra care a ramas dupa Marea Unire in arhiva istoriei continentale drept un autentic realizator al unui act salvator pentru Europa, odata…

- Zece meciuri importante se joaca in aceasta runda in intreaga Europa, incepand de maine cu Dinamo - Rapid, continuand duminica, maximum cu „El Clasico” Barcelona - Real și Derby d'Italia Inter - Juventus, și incheind luni, cu Beșiktaș - Galatasaray Aceasta este runda derby-urilor, a meciurilor importante,…

- Accident pe DJ 152A The post Accident grav intre Iernut și Lechința! Un tanar de 28 de ani si-a pierdut viata appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident grav intre Iernut și Lechința! Un tanar de 28 de ani si-a pierdut viata Credit autor: L A. Source

- Pandemia de COVID-19 a distrus progresele in ceea ce priveste speranta de viata, conform unui studiu realizat de Centrul Leverhulme pentru Stiinte Demografice din Oxford. Cele mai mari scaderi ale sperantei de viata s-au inregistrat in randul barbatilor din SUA, cu un declin de 2,2 ani fata de nivelul…

- Astazi e o zi mare in familia Oanei Roman, asta deoarece Marius Elisei, partenerul de viața al vedetei, iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce urare i-a facut ea la primele ore ale dimineții.

- O tanara din Spania a cerut despagubiri in valoare de 3 milioane de euro autoritaților sanitare din nordul țarii dupa ce a descoperit ca a fost schimbata din greșeala la naștere cu un alt bebeluș, in urma cu 19 ani, relateaza BBC.

- Refugiații afgani din Europa se tem pentru viețile famiilor lor ramase in țara natala cucerita acum de talibani. Sarwar este un tanar afgan de numai 22 de ani, student la o universitate din Suedia. Este in vizita la prieteni in Romania și a acceptat sa ne spuna povestea lui.