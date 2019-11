Nu exista persoana care sa nu cunoasca cel putin una dintre melodiile cantate de Corina Chiriac, insa ceea ce nu se stie este modul in care artista a devenit prima doamna a muzicii usoare. Totul a pornit de la un pariu, caci in perioada aceea avea loc concursul de muzica usoara care avea sa o lanseze in lumea artiștilor.