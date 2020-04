Viaţa merge înainte: drumurile judeţene au nevoie de reparaţii, chiar şi în epidemie de coronavirus Violeta Stoica Chiar daca strazile din localitațile urbane și comunale sunt mult mai puțin circulate, comparativ cu perioada dinainte de declanșarea starii de urgența, arterele rutiere de nivel județean și național sunt in continuare sub trafic, in special pentru transportul de persoane și pentru aprovizionare. Tocmai de aceea, Consiliul Județean Prahova a continuat procedura de achiziție destinata asfaltarii drumurilor județene, caile de transport cel mai des utilizate pentru a parcurge distanțele dintre localitațile prahovene. Patru societați comerciale și o asociere de doua firme s-au inscris… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

