Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Ghița nu a ratat ocazia sa-l ironizeze pe Benny, deși sportivul din Aiud a devenit primul roman din istorie care a invins un campion mondial din K-1.“Badr Hari a avut Corona, acum cateva saptamani, și nu a amanat lupta, ci a luptat! Un sportiv de performanța are nevoie de condiție și recuperare.…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a invins pe marocanul Badr Hari (36 de ani) in gala Glory 76. Ciprian Sora, unul dintre cei mai importanți luptatori de kickboxing din istoria Romaniei, a avut un mesaj pentru criticii lui Benny. Benny Adegbuyi l-a facut KO pe Badr Hari in Glory 76 (VIDEO) Ciprian Sora…

- Daniel Ghița nu a ratat ocazia sa-l ironizeze pe Benny, deși sportivul din Aiud a devenit primul roman din istorie care a invins un campion mondial din K-1.“Badr Hari a avut Corona, acum cateva saptamani, și nu a amanat lupta, ci a luptat! Un sportiv de performanța are nevoie de condiție și recuperare.…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) a caștigat meciul cu Badr Hari (36 de ani) prin KO tehnic, in runda 3 din gala Glory 76, iar presa din Olanda l-a taxat pe luptatorul marocan dupa ce declarase ca este la un nivel superior fața de roman. Benny Adegbuyi l-a facut KO pe Badr Hari in Glory 76 (VIDEO) Dupa victoria…

- Luptatorul originar din Aiud a recunoscut ca are emoții care, spera el, vor fi constructive.”Munca grea a fost facuta, mai am doua zile de antrenament la palmare, puțina viteza, puțina corectare și multa odihna. Corpul trebuie sa se recupereze dupa ce am tras atat de mult timp. Voi avea doua zile de…

- Luptatorul originar din Aiud a recunoscut ca are emoții care, spera el, vor fi constructive.”Munca grea a fost facuta, mai am doua zile de antrenament la palmare, puțina viteza, puțina corectare și multa odihna. Corpul trebuie sa se recupereze dupa ce am tras atat de mult timp. Voi avea doua zile de…

- Lupta dintre Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (35), cel mai important meci al anului din kickboxingul mondial, va avea loc pe 19 decembrie. Anunțul a fost facut de luptatorul roman, care a aflat intr-un final noua data la care meciul sau, parte a galei Glory 76, va avea loc. Benny Adegbuyi -…

- Aflat in fața celei mai importante lupte din cariera, de va reuși sa treaca de puternicul Hari, Benny va ajunge sa se bata pentru titlul Glory 76. Mult așteptata gala ar fi trebuit sa se dispute pe 20 iunie, la Rotterdam, dar a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19. Intrebat ce ar alege intre…