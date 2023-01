Viața lui Amy Winehouse devine subiect de film. Cine o interpretează pe cântăreață Povestea trista de viața a cantareței Amy Winehouse va fi prezentata intr-un film biografic, care va surprinde toate detaliile calatoriei sale spre faima. Rolul artistei va fi interpretat de actrița britanica Marisa Abela. Filmul este intitulat „Back to Black”, dupa una dintre melodiile cantareței, și va surprinde anii petrecuți de Winehouse la Londra, dar și calatoria ei spre succes. Filmarile incep luni la Londra, a anuntat compania de productie si distributie Studiocanal. Amy Winehouse, caștigatoarea a nu mai puțin de șase premii Grammy, a murit in 2011, la doar 27 de ani, din cauza intoxicației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrița britanica Marisa Abela o va intruchipa pe Amy Winehouse intr-un film biografic despre regretata cantareața, filmarile urmand sa inceapa luni la Londra, a anunțat compania de producție și distribuție Studiocanal, scrie Reuters.

- Actrita britanica Marisa Abela o va interpreta pe Amy Winehouse intr-un film biografic despre viata regretatei cantarete, transmite vineri Reuters. Filmarile incep luni la Londra, a anuntat compania de productie si distributie Studiocanal.

- Actrita britanica Marisa Abela o va interpreta pe Amy Winehouse intr-un film biografic despre viata regretatei cantarete, filmarile urmand sa inceapa luni la Londra, a anuntat companie de productia si distributie Studiocanal, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul rege al Greciei, Constantin al II-lea, aflat la putere inainte de restabilirea Republicii in 1974, a incetat din viata marti la Atena, la varsta de 82 de ani. Fostul suveran, var al regelui Carol al III-lea si nasul printului William, „a decedat (…) in urma unui accident vascular cerebral”, a…

- O ințelegere cu un barbat pentru ingrijirea unei fetițe a dus la casatorie. Doar ca femeia s-a indragostit de altcineva. A plecat de acasa, dar a fost fugarita de iubit și a nimerit in plasa unor proxeneți. Abia scoasa de soț la liman, s-a aruncat de la etaj pe motiv ca acesta i-a ”distrus dragostea”.

- Deși parea ca totul este lapte și miere și ca sa-ți traiești viața alaturi de un politician puternic este una de basm, Carmen Negoița vine sa confirme contrariul. Nu tot ceea ce se vede la suprafața este de vis. Carmen Negoița era aproape sa faca pentru a doua oara pasul cel mare și sa iși uneasca…

- Droguri pe platoul noului film "The Equalizer 3", filmat in Amalfi. Filmul ii are in distribuție pe Denzel Washington. Doi angajați ai unei firme de catering reținuți, ancheta in urma decesului responsabilului de catering. O operațiune antidrog a carabinierilor a avut loc in Amalfi, pe platoul de…

- Un tata a 12 copii și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat in plin de un șofer baut. Tragedie in Vicovu de Sus, in dreptul unei școli. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat de un șofer baut. Ambele mașini au fost distruse complet.…