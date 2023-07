Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au fost mobilizați și au intervenit de urgența, in numar mare, la locul dezastrului. Unsprezece persoane au murit dupa ce acoperisul unei sali de sport de la o școala gimnaziala s-a prabusit in nord-estul Chinei, relateaza bbc.com. Nenorocirea a avut loc in timp ce sala era folosita de o…

- Soțul Danei Roba a facut primele declarații din arest cu privire la tragedia care s-a petrecut in urma cu puțin timp. Acesta spune ca Dana Roba a fost cea care a inceput scandalul și el doar s-a aparat.

- Șeful Inspectorului General al Poliției Viorel Cernauțeanu a venit astazi dimineața cu precizari, dupa ce premierul, Dorin Recean, a anunțat ieri ca mai exista un pasager ranit. „In urma intervenției a rezultat ranirea doar a agresorului. Alte persoane ranite in urma acțiunii respective nu au fost și…

- Catalin Predoiu, viceprim ministru, ministrul Afacerilor Interne, a transmis un mesaj de condoleante cetatenilor si autoritatilor din Republica Moldova dupa incidentul armat din Aeroportul International Chisinau, incident in urma caruia si au pierdut viata doua persoane. " Am aflat cu regret de tragicul…

- Un cititor zice: Articolul despre continuarea grevei este lucid. De vreo 5 ani, tot repet studenților opinia mea despre adevaratele probleme ale invațamantului. Dureros este ca, dupa ’89, nu am auzit pe nimeni sa strige: am realizat asta, care se reflecta așa in creșterea nivelului educațional, acum…

- Romii care traiesc in caruțe și mașini au poposit, cu atelajele hipo și animalele care-i insoțeau in doua zone din Alba Iulia. Prima șatra, formata din circa 50 de persoane, s-a oprit in zona unui pod de cale ferata de peste Mureș. Polițiștii și jandarmii i-au escortat in afara orașului, catre Sibiu.…

- Cel putin sase persoane au murit marti intr-un incendiu, la un hotel in centrul Wellingtonului, anunta premierul neozeelandez Chris Hipkins, relateaza AFP. "Este o tragedie absoluta", deplange el si anunta ca bilantul ar putea creste. Pompierii au anuntat ca au salvat 52 de oameni, inclusiv persoane…

- Barbatul care s-a baricadat in locuinta cu copilul sau de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o, a amenintat live pe Facebook ca arunca in aer casa, unde are trei butelii, scrie Antena 3. Negocierile cu el continua de mai bine de 20 de ore.Barbatul s-a filmat fiind in direct pe rețeaua de…