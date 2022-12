Viață de bugetar: Salarii bunicele, sporuri peste sporuri, muncă puțină In ciuda presiunilor publice din ultimii ani, niciun partid politic nu a modificat legea salarizarii in așa fel incat sa reglementeze sporurile pe care bugetarii le primesc pe langa salariul de baza. Inițial sporurile au fost introduse in lege pentru a ajuta la creșterea indemnizațiilor bugetarilor care erau unele mici. Pe masura ce a trecut timpul și s-au succedat guvernarile aparatul administrativ s-a marit considerabil la fel și indemnizațiile funcționarilor publici. Potrivit unei analize a Consiliul Fiscal, in 2021 salariul din sistemul bugetar ajungea la o medie de peste 7.000 de lei, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

