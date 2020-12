Stiri pe aceeasi tema

- Tesla, renumita companie condusa de Elon Musk, vine in Romania. Un nou punct de vanzare, cu service integrat, va fi deschis in București. Punctul nou-deschis va fi unul de vanzari al produselor din gama Tesla, iar, pentru moment, se cauta cinci angajați care sa lucreze pentru companie: un manager de…

- O tanara de 25 de ani a murit, iar un tanar de 21 de ani a fost grav ranit intr-un accident produs vineri dupa-amiaza pe DN 1A, in localitatea Zahanaua, județul Prahova, anunța MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN1A…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs, marti, la ora locala 11:14, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- In ziua de 02 Noiembrie 2020 la ora 03:32:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MOLDOVA, VASLUI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 6km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km S de Iasi, 48km NE de Bacau, 109km V de Chisinau, 155km N de Galati,…

- O duba a aterizt peste o masina, in urma unui accident spetaculos produs, joi, pe DN 71, intre Targoviste si Bucuresti. Accidentul s-ar fi produs dupa ce soferul unui autoturism ar fi incercat o depasire, dar a lovit autoutilitara.

- Un robot autonom numit Victor, care ucide micro-organismele patogene, inclusiv coronavirusul, folosind radiații UV-C, lupta impotriva pandemiei coronavirusului la un spital mare din București. Mai mulți roboți ca Victor vor lua drumul instituțiilor medicale, intrucat producatorul, Modulab, marește producția.…

- Un tren diesel romanesc produs la Pascani, care se spera ca va fi un mare succes pe piata europeana, aflat in ultimele faze de testare, a fost vazut in ultimele zile pe caile ferate din Suceava. Automotorul DMU-01, construit la Electroputere VFU Pascani, este supus la teste de complexitate mare, pana…

- In ziua de 12 Octombrie 2020 la ora 16:13:25 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti, 109km S de Bacau, 118km…