- In ziua de 27 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiști de proximitate au desfașurat in continuare activitați in cadrul ”Maratonului Antiviolența´”, in vederea prevenirii violenței in școli.Ieri, polițiștii au vizitat Liceul Tehnologic “Henri Coanda” și Școala Gimnaziala…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiști din cadrul Postului de poliție Magura, au desfașurat o activitate de prevenire a violenței in școli la Școala Gimnaziala Magura. „Activitatea, intitulata „Ziua Alba fara violența”, a avut ca scop prevenirea delincvenței juvenile…

- O eleva in varsta de 15 ani, de la Liceul Tehnologic nr. 2, din Targu Jiu, s-a aruncat de la etaj. Din fericire, fata se afla in stare buna de sanatate. Motivul gestului elevei Polițiștii din Gorj au fost solicitați, luni, sa intervina cand eleva, in varsta de 15 ani, din comuna Balești, se afla pe…

- O eleva in varsta de 15 ani, de la Liceul Tehnologic nr. 2, din Targu Jiu, s-a aruncat de la etaj din cauza unei medii mici obținute, care ar fi dus-o in situație de corigența. Fata este in stare buna. Polițiștii din Gorj au fost solicitați, luni, sa intervina cand eleva, in varsta de 15 ani, din…

- In data de 11 ianuarie a.c., Biroul Siguranta Scolara a dat start Maratonului Antiviolenta, primele unitati de invatamant aliniate la linia de start fiind Liceul Tehnic Buzau și Școala Gimnaziala nr. 11. Politistii au derulat activitatile de dezbatere pe tema bullyingului si a diferitelor forme de comportament…

- IPJ ALBA: Acțiuni pentru prevenirea absenteismului școlar și creșterea siguranței in unitațile de invațamant din județul Alba. Elevii au fost provocați la dezbateri IPJ ALBA: Acțiuni pentru prevenirea absenteismului școlar și creșterea siguranței in unitațile de invațamant din județul Alba. Elevii au…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au desfașurat activitați pe linia prevenirii faptelor de bullying in mediul școlar și de conștientizare a riscurile la care se expun tinerii prin folosirea articolelor pirotehnice. Beneficiarii…

- CARAȘ-SEVERIN – Amenzile au fost urmarea nerespectarii masurilor și restricțiilor privind pandemia! Polițiștii și jandarmii carașeni au intreprins mai multe acțiuni pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 și limitarea infectarii cu acest virus. In acest scop, politistii din cadrul Inspectoratului de…