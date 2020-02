Vestitorii primăverii. Iarna trece, gunoaiele rămân - FOTO Gunoaiele și-au facut loc în peisajul &"mioritic&" al Floreștiului. Deși la o aruncatura de bat de Cluj-Napoca, smart city, oraș de cinci stele, în Florești problema gunoaielor înca persista dupa criza din 2017 când nu exista o firma de salubritate. Ghene de gunoi înconjurate de saci cu mizerii, animale ce cauta în voie ceva de mâncare și gropi de deșeuri neconforme care sunt deja prea multe sa mai fie numarate. Unele gunoaie stau de luni de zile, neatinse, așteptând primavara. &"Nu exista tufa, pârâu, șanț sa… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua fire, alb si rosu, rasucite, cu flori, scoici, margele, brose suflate cu aur sau argint, care mai de care mai frumoase si atragatoare. Sunt martisoarele care au "invadatldquo; in aceste zile orasul Constanta. Comerciantii au expus deja pe tarabe martisoare de toate formele, facute din diferite…

- Vremea devine mult mai capricioasa in ultima luna a iernii, cu temperaturi cand ridicate, cand scazute, cu vant puternic, ploi, lapovița și ninsoare. Duminica au fost temperaturi de aprilie, cu o maxima de 13,7 grade la Dej și 13,5 la Cluj-Napoca. Din cauza vantului puternic care a batut dupa-amiaza,…

- In prima zi de februarie, intr-o curte din Singerei, ghioceii au creat o priveliste uluitoare. Un barbat din Singerei a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu vestitorii primaverii, care i-ar fi rasarit in curtea casei parintesti.

- Dupa o prestatie onorabila la Campionatul National de Tenis, in cadrul categoriei 16 ani, zalauanca Ioana Lung a reusit sa castige primul turneu din noul an. Sportiva legitimata la Palatul Copiilor din Zalau si antrenata de Mihai Anca s-a impus la categoria 16 ani in cadrul „Cupei de Iarna” de la Oradea.…

- – În ziua de 24.12.2019 (Ajun de Craciun), transportul public în municipiul Cluj-Napoca și în zona metropolitana se va desfasura între orele 05:30 – 22:00, iar în 31 decembrie 2019 (Ajun de An Nou), între orele 05:30 – 21:30, conform programului…

- O fotografie realizata în anul 1943 arata ca în acea perioada lacul Chios era transformat în patinoar. Datele istorice însa arata ca în Parcul Central din Cluj-Napoca funcționa iarna un patinoar cu mult timp înainte. În anul 1873 a luat ființa Asociația…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor, in perioada sarbatorilor de iarna, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Alba, iși modifica programul de lucru cu publicul, dupa cum urmeaza: 21 decembrie 2019 – 09.00:15.00 22 decembrie 2019 – 09.00:13.00 23-24 decembrie…

- Sarbatorile de iarna sunt atat de aproape, iar, elevii Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” din Cluj-Napoca au participat la diverse activitați organizate de profesorii lor, prin care au putut sa invețe despre cum sarbatoresc oameni din diferite colțuri ale lumii Craciunul și Anul Nou.