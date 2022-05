Vestiarul Politehnicii e gol din nou. Doar cinci seniori mai sunt sub contract! Doi dintre acestia se aflau in lot si in urma cu un an. Clubul din Copou este in cautarea unor fotbalisti experimentati. Cornel Sfaiter incepe sa ia taurul de coarne. Faptul ca Politehnica Iasi a irosit sezonul 2021-2022, in care a cheltuit enorm pentru a se clasa cu doar un loc peste pozitia care a dus la barajul de mentinere in esalonul doi, primeste o noua confirmare. La ora actuala, Poli, care este de ieri in vacanta, se afla exact in aceeasi situatie ca in vara trecuta din punct de vedere al lotului de jucatori. Adica are doar cinci (!) seniori pe care va conta sigur la startul pregatirilor.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

