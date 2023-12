Șoferii din Romania au parte de vești proaste in ceea ce privește prețul carburanților in prima zi de Craciun. Benzina si motorina s-au scumpit astazi, dupa ce inainte de sarbatori pretul lor scazuse, pe finalul saptamanii trecute. Iata cat costa astazi carburanții in la stațiile de alimentare cu combustibil din Romania!