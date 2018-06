Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care muncesc in strainatate vor fi obligați sa justifice cu documente sumele de bani trimise in țara, daca acestea depașesc 1.000 de euro, in caz contrar riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei, potrivit unui proiect inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere…

- Salajeni care muncesc in strainatate vor fi obligați sa justifice cu documente sumele de bani trimise in țara, daca acestea depașesc 1.000 de euro, in caz contrar riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei, potrivit unui proiect inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei, potrivit…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei. „In acest…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei.

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei."In…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei, potrivit…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei.