Vești proaste pentru românii care consumă multe fructe și legume. Totul din cauza războiului Rusia-Ucraina Vești proaste pentru romanii care consuma multe fructe și legume. Iar asta din cauza razboiului Rusia-Ucraina. De menționat este ca Rusia este cel mai mare exportator de ingrasaminte la nivel mondial. Razboiul Rusia-Ucraina are efecte in ce privește fructele și legumele. Iata in ce sens! Vești proaste pentru romanii care consuma multe fructe și legume […] The post Vești proaste pentru romanii care consuma multe fructe și legume. Totul din cauza razboiului Rusia-Ucraina appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

