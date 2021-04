Vești proaste pentru români: Italia prelungeşte perioada de carantină pentru persoanele venite din ţările UE Ministerul italian al Sanatatii a prelungit luni pana pe 30 aprilie obligativitatea unui test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in Italia, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste in aceasta tara venind dinspre orice alta tara din UE, iar la finalul acestei perioade de carantina este de asemenea obligatorie efectuarea unui nou test de COVID-19, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres. Pe 30 martie, ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, semnase un decret prin care a instituit aceste masuri in cazul persoanelor care in ultimele 15 zile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

