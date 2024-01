Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii rezidenți din Italia! Vor fi nevoiți sa plateasca o taxa anuala in valoare de 2.000 de euro. Iata de ce a fost introdusa aceasta taxa pentru cetațenii romani care locuiesc in strainatate!

- Alexia Putellas, capitanul echipei feminine a Barcelonei si dubla castigatoare a Balonului de Aur, va fi operata la genunchi, a anuntat marti clubul catalan. Jucatoarea a fost nevoita sa paraseasca luna trecuta stagiul de pregatire al echipei nationale, de la Madrid, din cauza unei accidentari la genunchi…

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi la stat.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca alianța militara trebuie sa fie pregatita sa primeasca vești proaste de pe frontul din Ucraina, in timp ce Kievul continua sa se apere impotriva invaziei declanșate de Rusia, scrie Politico.

- Vești proaste pentru o categorie de șoferi din țara noastra! Directiva UE se afla in dezbatere, in aceste momente. Iata cine nu va mai avea voie sa conduca cu peste 90 km/h și nici pe timp de noapte!

- Vești proaste pentru toți romanii! Pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale ar putea sa nu mai fie virate la inceputul lunii decembrie. Beneficiarii ar ramane fara bani, daca greva angajaților Casei de Pensii nu valua sfarșit. Iata ce mesaj au transmis.

- Luna ianuarie a anului 2024 vine cu vești proaste pentru șoferi! Potrivit declarațiilor facute de șeful Consiliului Concurenței, polițele RCA s-ar putea scumpi in prima luna a noului an. Iata ce spune Bogdan Chirițoiu.

- Daca ești un fan al dulciurilor, atunci avem vești proaste pentru tine. De sarbatori, vei fi nevoit sa scoți mai mulți bani din buzunare pentru deserturi. Potrivit informațiilor, prețul la cacao a explodat la Bursa din New York.