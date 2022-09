Veşti proaste pentru pensionari. Guvernul nu mai majorează pensiile sub 3.000 lei Coalitia de guvernare a renuntat la singura masura din acest an care ducea la majorarea unor pensii. Este vorba despre cresterea plafonului de la 2.000 la 3.000 de lei, pana la care pensionarii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit, care ar fi adus majorari, si de pana la 100 de lei, daca aceasta […] The post Vesti proaste pentru pensionari. Guvernul nu mai majoreaza pensiile sub 3.000 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

