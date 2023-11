Stiri pe aceeasi tema

- ”Un procent de 31% dintre angajatii din Romania si-au exprimat indoiala ca isi vor putea pastra actualul loc de munca sau unul similar, pana la varsta de 60 de ani, cu 4 procente peste media UE, potrivit celui mai recent raport al Agentiei Europene de Securitate si Sanatate in Munca”, analizat de compania…

- Datele analizate de Arthur Hunt Romania releva faptul ca, in comparatie cu alte state, in Portugalia, doar 16% dintre angajati considera ca nu si-ar putea mentine acelasi parcurs in cariera pana la varsta de 60 de ani, in timp ce in Germania procentul este de 17%, iar in Italia de 21%.La polul opus…

- Muncim mai mult pentru stat, iar acest lucru este confirmat și de date. Potrivit acestora, angajații romani sunt mult mai taxați de catre stat decat alți angajați din 16 țari din regiune. Practic, un roman care caștiga 1.000 de euro, ramane in mana cu 81 de euro mai puțin decat un angajat bulgar, dar…

- La Campionatul Mondial de descarcerare și prim ajutor in trauma, desfașurat zilele trecute in Insulele Canare, la Lanzarote, Romania a fost reprezentata la cel mai inalt nivel de echipa de paramedici de la ISU Baia Mare, care a dus faima Maramureșului peste hotare. Alaturi de ei, au participat echipele…

- Delicata criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte zece țari sa-și inchida granițele, iar Comisia Europeana a primit notificari oficiale…

- Pompierii romani participa, in perioada 16 - 21 octombrie, la "World Rescue Challenge", cea mai prestigioasa competitie internationala de descarcerare si prim-ajutor, potrivit Agerpres."Patru echipe din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov, ISU Iasi si ISU Maramures se pregatesc pentru a concura in Spania…

- O treime dintre europeni se confrunta cu dificultați financiare, avind probleme in a-și plati cheltuielile de trai. Acest lucru rezulta dintr-un sondaj realizat de compania Ipsos. "Partea europeana a sondajului, realizata cu participarea a 10 mii de persoane din zece țari (Germania, Franța, Grecia,…

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…