Vești proaste pentru fermierii români: Ucraina pregătește alte 15 milioane de tone de grâu pentru export In timp ce fermierii romani așteapta compensațiile de la Bruxelles pentru pierderile produse de afluxul de cereale din Ucraina, Kievul anunța ca mai are de exportat peste 15,6 milioane de tone de cereale pana in iulie. O veste care nu poate sa starneasca decat ingrijorare in randul producatorilor romani, cu stocuri estimate undeva la 5 milioane tone de cereale sau bulgari – peste 3 milioane de tone de cereale. In condițiile in care polonezii au blocat importurile de cereale din Ucraina, iar ungurii au introdus un sistem de control al calitații pentru aceeași marfa, este lesne de ințeles la ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

