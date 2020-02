Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu le da lovitura bucureștenilor: Aceasta este ultima iarna in care toți locuitorii Capitalei vor beneficia de subvenții. Iarna viitoare doar persoanele cu venituri sub un anumit prag vor primi ajutor de la stat pentru plata incalzirii. Ministrul demis al Economiei a anunțat la Digi 24…

- "Va spun sincer, va veți trezi, dumneavoastra presa, cu o știre de la Ministerul Finanțelor ca a poprit conturile Primariei. Banii sunt și va lua banii direct de la Primarie", a declarat Virgil Popescu pentru HotNews.ro. ELCEN are de recuperat 167 milioane lei de la Termoenergetica.In același…

- Primaria municipiului București ar putea fi executata silit, pentru recuperarea banilor pe care Radet și Termoenergetica ii datoreaza ELCEN, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul Economiei, care susține ca municipalitatea practica un șantaj politic pentru aobține bani de la Guvern, anunța…

- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- Premierul Ludovic Orban nu se ascunde și cere pe fața ca Ministerul Dezvoltarii sa nu plateasca cererile de finanțare venite din partea primarilor PSD.Citește și: Ministrul de Interne arunca in aer scena politica: oamenii politici care au picat pe STENOGRAMELE din Dosarul 10 august ”Domnule…

- Un proiect aprobat de consilierii locali aduce noi reguli pentru buzoienii care vor sa se debranșeze de la sistemul centralizat de incalzire. Practic, municipiul Buzau este acum imparțit in doua zone: una in care abonații sunt deserviți de un sistem centralizat, alta in care caldura este asigurata de…

- Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie, susține ministrul Economiei, Virgil Popescu, la preluarea mandatului. „Dorim abrogarea OUG 114 care a produs mari disensiuni in…

