Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai ieftin abonament Netflix, versiunea Basic, va fi eliminat din lista opțiunilor. Netflix va opera aceasta modificare in Marea Britanie și Canada, incepand cu al treilea trimestru, iar apoi masura se va implementa și in alte țari, informeaza News.ro.In perioada urmatoare, cei care au abonament…

- In luna martie a acestui an, aplicația Netflix va fi ștearsa automat de pe anumite televizoare. Pentru a se bucura in continuare de aceasta platforma, abonații au la dispoziție doua variante.

- Sportivii au parte de vești proaste odata cu Noul An. Se pare ca sportul la sala devine cursa cu obstacole. TVA-ul creste de la 5 la 19% pentru salile de fitness, in timp ce pretul abonamentelor se majoreaza si el semnificativ. Iata cu cat se scumpesc abonamentele la sala din 2024!

- Romanii au parte de vești proaste, odata cu prima zi a Noului An! Fumatorii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru acest viciu. Incepand de luni, 1 ianuarie 2023, țigarile se vor scumpi. iata cat vor trebui sa scoata fumatorii din buzunar!

- Șoferii din Romania au parte de vești extrem de proaste! Se schimba sistemul de roviniete, iar modificarile vizeaza toate categoriile de autovehicule. Iata cați bani vor fi nevoiți sa scoata conducatorii auto din buzunar pentru a circula pe autostrazi și drumuri naționale din 2024!

- Vești proaste pentru o categorie de șoferi din țara noastra! Directiva UE se afla in dezbatere, in aceste momente. Iata cine nu va mai avea voie sa conduca cu peste 90 km/h și nici pe timp de noapte!

- Polițele RCA s-ar putea scumpi in ianuarie, avertizeaza șeful Consiliului Concurenței. La finalul lunii decembrie expira valabilitatea asigurarilor emise de Euroins și mulți șoferi vor fi nevoiți sa incheie noi polițe. Cererea crescuta se va suprapune cu expirarea plafonarii la tarifele RCA. Bogdan…

- Consiliul Concurenței avertizeaza ca din cauza situației de dezechilibru dintre cerere și oferta la nivelul pieței RCA, de la inceputul anului viitor am putea avea prețuri mai ridicate la polițele RCA. „In condițiile in care prelungirea valabilitații contractelor RCA ale Euroins se suprapune cu incetarea…