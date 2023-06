Stiri pe aceeasi tema

- Paza de Costa americana anunța, joi, ca in timpul cautarilor realizate de catre un vehicul submarin controlat la distanta (ROV), in apropiere de Titanic, a fost o zona de fragmente, despre care, momentan, nu se știe nimic. Experti care participa la cautari evaleaza aceste noi informatii, care urmeaza…

- Echipe de salvare din mai multe țari au extins cautarile din Oceanul Atlantic, in incercarea de a gasi submersibilul Titan. Estimarile experților arata ca rezerva de oxigen de la bordul submersibilului s-ar fi epuizat. Se estima ca submersibilul Titan avea o rezerva de 96 de ore de aer respirabil atunci…

- Wendy Rush, care este casatorita cu Stockton Rush, directorul executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan, este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic, scrie News.ro, care preia New York Times.Wendy Rush este stra-stranepoata…

- Un avion canadian a detectat "sunete subacvatice" in timpul operatiunilor de cautare, in Atlanticul de Nord, a submersibilului cu cinci persoane la bord disparut in apropierea epavei Titanicului, au anuntat Garzile de Coasta americane, relateaza AFP si dpa. "Un avion P-3 canadian a detectat sunete subacvatice…

- Pilotul de submarin si scafandrul scotian David Lochridge afirma ca a fost concediat de la OceanGate dupa ce, in 2018, a semnalat o serie de „probleme de siguranta cu privire la proiectarea experimentala si netestata” a submersibilului disparut acum in timpul unei expediții catre epava Titanicului,…

- Fostul director pentru operatiunile maritime al companiei americane OceanGate, al carei submersibil a disparut in apropierea Titanicului, s-a ingrijorat pentru siguranta pasagerilor inainte de a fi concediat, potrivit unor documente judiciare din 2018, noteaza AFP preluat de Agerpres. O importanta…