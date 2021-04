Iata și primele vești bune din acest an privind masurile de relaxare in pandemie. Condiția pentru a merge la concerte și pe plaja fara masca Surse au dezvaluit pentru Antena 3 ca din aceasta vara, am putea sa mergem la concerte , iar pe plaja am putea sa stam fara masca. Mai exact, este posibil ca in aceasta vara Untold si Electric Castel sa se țina. Singura conditie este, in acest moment, sa existe cel putin 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID. Accesul s-ar putea face pe baza de vaccinare sau test COVID, ori ambele cerinte In acest sens sunt așteptate propuneri de la organizatorii marilor…