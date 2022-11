Vești excelente pentru parinți și elevi! Banii de naveta vor fi de 4 ori mai mulți in acest an școlar. Guvernul a aprobat, joi, o ordonanța de urgența care modifica și completeaza Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Astfel, elevii care fac naveta vor primi 60 de lei/luna pentru distanțe de pana la 3 kilometri. Pentru […] The post Vești excelente pentru toți parinții și elevii! Banii de naveta, de 4 ori mai mulți in acest an școlar first appeared on Ziarul National .