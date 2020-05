Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica Moderna Inc. a anuntat, luni, ca testele clinice preliminare ale unui vaccin anti-Covid-19 au avut rezultate favorabile, producand anticorpi, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Opt pacienti carora le-a fost administrat vaccinul produs de Moderna au…

- Intrebat de reporteri daca vaccinul anti-Covid ar trebui sa fie gratuit, președintele american a raspuns: „Analizam varianta aceasta. Facem progrese in privința vaccinurilor. Va voi da mai multe detalii in curand”. „Cand vaccinul va fi gata, guvernul SUA va trimite toate avioanele, camioanele…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat, in procedura de urgenta, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacientilor care sufera de coronavirus, anunta presedintele Donald Trump.

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a avertizat asupra riscurilor unor probleme cardiace in cazul pacientilor care ar utiliza doua tratamente antimalarie recomandate in mod controversat de presedintele Donald Trump contra Covid-19, informeaza Financial Times.Administratia…

- COVID-19. In total, 26.246 de persoane sunt spitalizate in Franta, dintre care 6.399 se afla la Terapie Intensiva. Miercuri, directorul Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta si-a depasit capacitatea de internare a pacientilor la ATI. Citeste si COVID-19.…

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti, transmite Reuters.

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.Deplasarile din sau catre regiunea Uusimaa au fost interzise incepand de vineri…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…