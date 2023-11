Dan Stoicanescu, șeful Inspectoratului de Poliției Județean Arad, care in trecut a condus și IPJ Timiș, a fost promovat in gradul de chestor de poliție. Președintele Klaus Iohannis a semnat ieri decretul privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție. Decizia a fost publicata astazi in Monitorul Oficial al Romaniei, intrand astfel in vigoare. Chestorul […] Articolul Vești de la președinție pentru șeful IPJ Arad, Dan Stoicanescu. Klaus Iohannis a semnat decretul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .