Vești bune: restricțiile se ridică în București! Ce înseamnă acest lucru O parte dintre restricțiile valabile in București se ridica dupa ce luni rata de infectare a scazut sub 3,5 la mia de locuitori. Anunțul a fost facut de prefectul Alin Stoica, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. Decizia intra in vigoare in noaptea dintre luni și marți. Cu toate astea, efectele ar putea incepe sa fie vizibile abia din weekend, intrucat restricțiile erau valabile atunci, cand magazinele și terasele se inchideau la 18:00, iar interdicția de circulație incepea cu ora 20:00. Astfel, din acest weekend, terasele și magazinele vor ramane deschise pana… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

