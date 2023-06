Vești bune pentru sute de mii de românii! Vor primi bani de la stat Vești foarte bune pentru sute de mii de romani! Prin programul ” Prima Conectare ”, persoanele sau familiile cu venituri lunare nete mai mici decat salariul minim brut pe țara, vor putea solicita o finanțare nerambursabila de la stat, in valoare maxima de 1.900 euro , pentru branșarea sau racordarea la rețelele publice, locale sau regionale, de apa și canalizare . Important! Pentru a putea beneficia de masura de sprijin, persoanele fizice trebuie sa se adreseze operatorilor de apa și canalizare, care, pana spre sfarșitul lunii viitoare, pot depune cereri de finanțare in cadrul celei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

