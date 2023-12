Guvernul a decis dublarea premiilor pentru sportivii romani calificati la Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat dupa sedinta de guvern ca, in contextul in care 2024 este anul Jocurilor Olimpice de la Paris, in aceasta perspectiva, pentru a sustine performanta la cel mai inalt nivel Guvernul a decis dublarea premiilor pentru sportivii calificati la Jocurile Olimpice de la Paris.

Mihai Constantin a precizat ca pana in prezent s-au calificat la diverse sporturi olimpice 60 de atleti…