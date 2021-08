Autoritatile britanice au inclus mai multe tari pe lista verde, printre care se numara și Romania. Regatul Unit al Marii Britanii a modificat regulile pentru cei care revin in țara din anumite state. Austria, Germania, Letonia, Norvegia, Romania, Slovacia si Slovenia vor fi incluse pe lista verde. Noile reguli intra in vigoare duminica, la ora 4.00. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul guvernamental britanic referitor la calatoriile internationale in contextul pandemiei de coronavirus, persoanele care sosesc din Franta in Marea Britanie nu mai trebuie sa stea in carantina daca sunt vaccinate…