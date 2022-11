Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor primi mai multe ajutoare de anul viitor. Guvernanții promit ca vor crește salariul minim și pensiile, astfel incat majorarile sa compenseze macar o parte din scumpiri. Pe de alta parte, cei mai vulnerabili vor primi și alte ajutoare. In continuare se vor acorda voucherele pentru alimente,…

- Intr-o apariție televizata de joi seara, Marius Budai, ministrul muncii, a dat asigurari ca pensiile romanilor vor crește cu siguranța de la 1 ianuarie 2023. Ce spune ministrul muncii, Marius Budai, de o creștere a pensiilor cu 15%: ”Nu am sa intru intr-o licitație” In acest moment, singura necunoscuta,…

- „Nu cred ca este frumos fața de parinții noștri, fața de bunici ca aceasta discuție cu pensiile sa aiba loc in public. Trebuie sa discutam in coaliție și sa inchidem aceasta discuție. Am avut convorbiri pe tema asta. Inca nu avem o decizie. Pentru o marire de 10% a pensiilor e nevoie de 11 miliarde…

- „Pensionarii din Romania nu merita sa suporte pe umeri aceasta povara a inflației, motiv pentru care trebuie sa analizam și sa facem in așa fel incat pentru pensionari sa asiguram creșterea pensiei cu rata inflației”, spune premierul Nicolae Ciuca.

- Surse guvernamentale sustin ca Guvernul PSD-PNL-UDMR a decis sa creasca pensiile și salariul minim in Romania de la 1 ianuarie 2023. Salariul minim in Romania va fi majorat la 3000 de lei, de la 2550 de lei, cat este in prezent. Ciolacu a declarat ca salariul minim in Romania trebuie majorat avand in…

- Guvernul lucreaza de zor la pachetul de majorari de venituri pentru populație care ar putea intra in vigoare de la data de 1 ianuarie. Potrivit unor surse, Executivul vrea sa majoreze alocațiile de la 243 la 300 de lei pe luna iar ministrul Muncii anunța ca și pensiile se vor majora de la 1 ianuarie…

- Guvernul a aprobat un cuantum minim al burselor sociale pentru elevi in valoare de 200 de lei/luna, a declarat ministrul Educatiei. Pentru premiile olimpicilor, Sorin Cimpeanu a anunțat o creștere de cel puțin 70%. „Astazi am adoptat o hotarare de guvern prin care reglementam cuantumul minim al burselor.…

- "Scumpirile generate de inflație și criza energetica obliga Guvernul sa majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am imprumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro.Ați promis ca veți majora pensiile. Faceți-o!" a transmis Eugen Tomac.Apelul liderului PMP vine in condițiile in care mesajele…