Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Braila Vasile Varga a anuntat ca cele 120 de organizatii ale utilizatorilor de apa din judetul Braila, care totalizeaza exploatatii de peste 233.000 de hectare, vor primi gratuit apa in acest an, in urma unei modificari a Legii apelor, decisa miercuri, in Camera Deputatilor, potrivit…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca, pe perioada starii de urgenta si pentru inca sase luni de la incetarea acesteia, utilizatorii de ape subterane pentru irigatii sa fie scutiti de la plata contributiei specifice de gospodarire a apelor. S-au inregistrat 303…

- Camera Deputaților a aprobat, miercuri, scutiri la plata apei folosite pentru irigații in agricultura. Propunerea aparține PSD, iar proiectul de lege a trecut cu 303 voturi „pentru”, 0 „contra” și 3 „abțineri”. Legea merge acum la Președinție,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisia de buget a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil la proiectul de lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei, a persoanelor juridice sau fizice care au fost afectate economic de pandemia de coronavirus. Mai exact, proiectul de lege are ca obiect de reglementare amanarea,…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru completarea articolului 9 din Legea apelor 107/1996, potrivit careia in irigatii, pe perioada starii de urgenta si 6 luni dupa aceea, apele subterane, apele curgatoare si apa din unele lacuri de acumulare pot fi folosite,…

- Intr-un demers semnat de mai mulți patentari se arata ca, in legatura cu declararea starii de urgența de sanatate publica, și-au sistat activitatea de comerț a unitaților comerciale cu amanuntul in cadrul piețelor.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii si drepturi de autor.