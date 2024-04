Romania va fi obligata, prin directiva europeana, sa instituie pedepse cu inchisoarea pentru captarea apelor de suprafața sau subterane, daca aceasta este susceptibila sa afecteze starea cantitativa sau sa provoace daune potențialului ecologic al resurselor. Totodata, in aceeași directiva sunt prevazute instituirea pedepselor cu inchisoarea pentru uciderea urșilor, de exemplu, in condițiile in care populația […] The post Delir in UE. Pedepse cu inchisoarea pentru folosirea apelor subterane și de suprafața first appeared on Ziarul National .