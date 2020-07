Stiri pe aceeasi tema

- Romania este țara din Uniunea Europeana cu cele mai multe noi cazuri de infectare raportate zilnic, in ultimele saptamani. Cu toate acestea, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a avut, miercuri, o noua runda de discutii cu reprezentantii sporturilor care se desfasoara in spatii inchise,…

- La un meci de fotbal dupa reluarea competitiilor intrerupte de pandemia de coronavirus nu pot participa mai mult de 225 de persoane in total, incluzand, fotbalisti, tehnicieni, jurnalisti, personal administrativ etc, cu acces impartit in trei zone ale stadionului, a declarat, marti, ministrul Tineretului…

- Fotbalul, automobilismul, ciclismul si motociclismul sunt sporturile care se vor relua in lunile iunie-iulie. Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a anuntat, marți, ca accesul spectatorilor la meciuri...

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a susținut o conferința de presa legata de faza a doua a reluarii activitații sportive și a competițiilor. „Da, se pot relua competițiile sportive in aer liber și deja sunt niște solicitari oficiale pentru redeschiderea unor competiții. Ne-au solicitat…

- Sportivii romani trebuie sa mai aștepte pana cand vor incepe antrenamentele. La Ministerul Tineretului și Sportului sunt in lucru mai multe variante de reluare a activitații, pentru ca sanatatea are prioritate. Ionuț Stroe susține ca sunt 3 opțiuni de luat in calcul și analizeaza pentru inceput sporturile…