Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are duminica sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata sub 3 la mia de locuitori, aceasta fiind 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are duminica sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata sub 3 la mia de locuitori, aceasta fiind 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98.

- Rata de infectarea in Capitala este pentru a doua zi sub 3 la mia de locuitori, in conditiile in care DSP Bucuresti a comunicat ca incidenta cumulata calculata la 14 zile este sambata de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98.

- Rata de infectare din orașul București a scazut sambata pana la 2,86 . Asta inseamna ca indeplinește condițiile pentru a intra in scenariul galben, ceea ce presupune relaxarea masurilor anti-COVID. Autoritațile au anunțat ca vor lua o decizie duminica, transmite Mediafax. Datele oficiale arata…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anuntat ca o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta ar putea avea loc in prima partea a zilei de duminica pentru a decide deschiderea salilor de spectacol, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30% in Bucuresti, in cazul in care rata…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a dat detalii despre momentul in care se deschid restaurantele. Salile de sport s-ar putea deschide chiar de marți. Pentru cumparaturile de Paști, prefectul atrage atenția asupra responsabilitații fiecarui cetațean, transmite Mediafax. Masurile de relaxare…

- Vești proaste pentru locuitorii mai multor localitați din Prahova. Se adauga restricții suplimentare incepand cu ziua de vineri. Autoritațile au decis restricții suplimentare de circulație in acest sfarșit de saptamana in mai mutle localitați din județul Prahova. Incepand de vineri, 2 aprilie, in trei…

- Potrivit datelor facute publice de DSP, in aceasta dimineața, Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6.22 la mie. Conform prevederilor legale in vigoare, orașele care au o rata de infectare mai mare de 6 la mie sunt obligate sa intre in carantina. Autoritațile discuta la aceasta ora și au in vedere…