Vești bune pentru bucureșteni. Parcarea în Capitală se ieftinește Primaria Capitalei elimina tarifele diferențiate pe zone pentru toate parcajele publice din oraș, aflate in administrare, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General. Astfel, in centru parcarea se ieftinește de 10 lei la 5 lei, iar in zonele mai puțin centrale crește de la 2,5 la 5 lei/ora. Masura se va aplica de la data de 1 martie 2023. Mașinile electrice și hibrid iși pastreaza parcarea gratuita. Cat palatesc bucureștenii pentru un loc de parcare Parcarea se va plati de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00, iar tariful unitar este de 5 lei/ora. Pentru acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

